Coronavirus: secondo Giovanni Rezza, il maggior numero dei contagi avverrebbe nei condomini o tra i membri della stessa famiglia. Ecco come prevenirli.

In Italia, nonostante i numeri stiano lentamente diminuendo e fortunatamente non sono più quelli di qualche settimana fa, i contagi da coronavirus ci sono ancora. Nonostante siano state riaperte alcune attività come librerie e negozi per bambini, l’emergenza coronavirus è ancora attualissima e secondo Giovanni Rezza, il direttore delle Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, il pericolo maggiore per i contagi da Covid 19 sono i condomini e gli spazi comuni all’interno della stessa famiglia.

Coronavirus: come prevenire i contagi nei condomini e negli spazi comuni

I condomini e gli spazi comuni di una stessa famiglia rappresenterebbero il pericolo maggiore. I contagi da coronavirus, infatti, sarebbero molto più frequenti sia all’interno di un condominio che negli spazi comuni che dividono i membri di una stessa famiglia.

A lanciare l’allarme è Giovanni Rezza, il direttore delle Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità secondo il quale una persona potenzialmente positiva, all’interno di un condominio, può infettare moltre, altre persone. In Italia, secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile, ci sono attualmente 104.291 positivi, 21.067 vittime e 37.130 guariti. Come fare, dunque, per proteggersi ed evitare di essere contagiati all’interno di un condominio o di uno spazio comune tra membri di una stessa famiglia?

La prima cosa utile per proteggersi potrebbe essere quella d’indossare dei guanti in lattice quando bisogna schiacciare i tasti dell’ascensore, aprire la cassetta della posta e prendere le lettere che potrebbero essere stata toccate da più persone.

All’interno del condominio, poi, sarebbe opportuno evitare di toccare le pareti, la ringhiera delle scale e tutti gli oggetti che si possono trovare al suo interno.

Sarebbe opportuno proteggersi anche non toccando la porta della propria abitazione continuando ad indossare i guanti o aiutarsi con un fazzoletto di carta. All’interno della propria casa, poi, buttare tutto ciò che è stato usato e lavare immediatamente le mani con acqua e sapone.