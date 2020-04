Emergenza Italia, il capo della protezione civile Angelo Borrelli ha parlato anche del tema vacanze estive a margine della consueta conferenza stampa delle 18.

Angelo Borrelli ogni giorno comunica un aggiornamento alle ore 18 in merito all’emergenza coronavirus. Il capo della protezione civile ha spiegato che oggi ci sono 675 casi positivi in più rispetto alla giornata di ieri e ha svelato che nelle ultime 24 ore sono morti 602 pazienti. La fase 1 dell’emergenza non è ancora finita in Italia: Giuseppe Conte ha deciso di prorogare le misure restrittive -adottare per contenere la diffusione del virus- fino al prossimo 3 maggio. L’Italia al momento è un paese in ginocchio: il sistema sanitario sta sostenendo una pressione enorme da più di un mese (anche se si registrano segnali incoraggianti da qualche giorno) mentre l’economia è in recessione. Con l’avvicinarsi della stagione estiva, in molti cominciano a chiedersi se ci saranno mai le vacanze 2020. Borrelli, durante la conferenza stampa, ha risposto ad una domanda di un giornalista in merito alle vacanze estive.

Emergenza coronavirus Italia, la risposta di Borrelli in merito alle vacanze estive 2020

Angelo Borrelli ha dato una risposta a chi gli chiedeva se fosse giusto prenotare per le vacanze estive. “Non so rispondere a questa domanda. Credo che nessuno sappia rispondere a questa domanda. Una risposta non c’è ancora: la situazione potrebbe cambiare da un giorno all’altro e per questo motivo nessuno può, al momento, fare delle previsioni”. Anche molti virologi stanno affrontando in questi giorni la questione estate. L’infettivologo Roberto Cauda, ad esempio, ha spiegato che nei mesi di luglio e agosto si potrà andare al mare ma bisognerà rispettare le distanze.

Il virologo Pregliasco, dal canto suo, ha spiegato che è irreale ipotizzare gite al mare nel corso della prossima estate dal momento che l’Italia non è ancora uscita dalla fase 1.