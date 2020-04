Il covid-19 ha stravolto anche i palinsesti televisivi. A causa dell’epidemia tantissimi programmi sono stati sospesi o annullati: brutte notizie anche per Amadeus.

Il coronavirus continua a diffondersi nel mondo: nel nostro paese ogni giorno aumentano il numero dei contagiati e dei decessi. Il nuovo covid-19 continua ad condizionare tutti gli aspetti della nostra quotidianità, inclusi i programmi televisivi. Da quando è iniziata l’emergenza, infatti, numerosi programmi televisivi sono stati cancellati, rinviati o sospesi. La Rai ha deciso di sospendere anche i “Soliti Ignoti”, programma condotto in modo brillante da Amadeus. Il presentatore della settantesima edizione del Festival di Sanremo ha rilasciato alcune dichiarazioni al magazine Nuovo in cui ha spiegato di essere favorevole alla sospensione del suo “gioco” per tutelare la salute di chi lavora per il programma e dei concorrenti.

Emergenza covid-19, Bruno Vespa “sostituisce” Amadeus

La Rai ha deciso di sospendere il programma “I soliti ignoti”: al posto dello show condotto da Amadeus ci sarà spazio per Bruno Vespa e il suo “Porta a porta”. L’azienda ha deciso di non mandare repliche del gioco a premi ma di lasciare più spazio all’informazione: in questo momento è importante aggiornare costantemente gli italiani. Nel programma di Bruno Vespa potranno essere trattati argomenti delicati come economia e covid-19. Il futuro del programma di Amadeus è ancora incerto: non si sa quando avverrà la ripresa di uno dei programmi più amati dal pubblico televisivo.

Il covid-19 ha cambiato quindi anche la programmazione delle aziende Rai e Mediaset. Anche un programma di successo come Avanti un altro di Paolo Bonolis è stato sospeso.