Uomini e Donne torna in onda lunedì 20 aprile: Maria De Filippi lancia il promo con Gemma Galgani e Giovanna Abate e svela la nuova formula, video.

Uomini e Donne sta per tornare. Dopo essere stato sospeso per l’emergenza coronavirus, il programma di Maria De Filippi tornerà in onda lunedì 20 aprile, alle 14.45 su canale 5. Le puntate che saranno trasmesse, però, non saranno quelle a cui sono abituati i fans del trono classico e del trono over. Per rispettare le norme di sicurezza, Maria De Filippi ha così pensato ad un nuovo format.

Uomini e Donne torna in onda: Maria De Filippi spiega le regole del nuovo format

Le protagoniste della nuova versione di Uomini e Donne saranno Gemma Galgani, dama storica del trono over e Giovanna Abate che, dopo aver corteggiato senza successo Giulio Raselli, era diventata una tronista. Sia Gemma che Giovanna avranno la possibilità di conoscere corteggiatori, ma non potranno fare esterne. Niente uscite, niente abbracci e niente baci. Il tutto si svolgerà in una location nuova come anticipa il promo.

“Avrete la possibilità di conoscere altre persone oltre quelle che avete già conosciuto attraverso la scrittura. I rischi possono essere sostanzialmente due: l’uomo con cui chatto io me lo immagino alto, biondo, bello, con gli occhi azzurri poi lo vado a vedere nella realtà ed è completamente diverso da come me lo sono immaginato. L’altra cosa è che io mi innamoro di quello che mi scrive e scopro che è uno che mi dice guarda ti ho preso in giro”, ha spiegato Maria De Filippi nel promo.



Gemma e Giovanna, dunque, dovranno fidarsi delle parole che i corteggiatori scriveranno. La brutta sorpresa, però, potrebbe essere dietro l’angolo. Il corteggiatore potrebbe essere effettivamente uguale all’uomo che immaginano, ma potrebbe essere anche l’esatto contrario. La Abate e la Galgani, dunque, sono pronte a correre questo rischio pur di innamorarsi e trovare l’uomo dei loro sogni.