La decisione: una regione annuncia tamponi a tappeto

Il presidente della Regione annuncia screening di massa in Campania. Vincenzo De Luca si prepara alla fase 2 attraverso tamponi diffusi

Il presidente della Regione annuncia screening di massa in Campania. Vincenzo De Luca si prepara alla fase 2 attraverso tamponi diffusi. Un modo per anticipare i tempi in vista delle riaperture che potrebbero portare a nuovi contagi. La fase 2 è una situazione di convivenza, non di vittoria. Il virus c’è ancora. È in corso, così, in queste ore, un Piano Regionale per lo screening di massa sui cittadini campani. Questo piano di monitoraggio, di prevenzione e di cura relativo al Covid-19, deve svilupparsi in modo parallelo con il piano di rilancio delle attività economiche e sociali. Il Piano Regionale di screening è articolato in tre azioni.

La Regione annuncia tamponi a tappeto: le articolazioni

La prima: Sviluppo ulteriore delle attività ordinarie presso i laboratori pubblici e l’Istituto Zooprofilattico, di controllo del contagio tramite l’uso dei tamponi. L’attività riguarda specie gli asintomatici. La seconda: Screening mirato su alcune fasce particolari: familiari di pazienti in isolamento domiciliare; personale sanitario e delle forze di polizia;soggetti che riprendono l’attività economica; anziani delle case di accoglienza; fasce deboli (disabili, malati di diabete…); operatori del trasporto, dipendenti pubblici a contatto con l’utenza etc. La terza: Screening di massa a persone asintomatiche, partendo dagli anziani, da territori più densamente abitati, da categorie economiche esposte al pubblico come ristoranti, bar, alberghi… .

De Luca ha inoltre annunciato che saranno coinvolte anche laboratori privati. Saranno tantissimi i tamponi effettuati ogni giorno. Un piano che potrà limitare la ripresa dei contagi e garantire chi rientrerà a lavorare con il pubblico.