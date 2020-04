Lombardia, la richiesta ufficiale dalla regione per il 4 di maggio

“Tutto questo – spiega la Regione – sarà accompagnato da un piano per riaprire in orario scaglionato uffici e aziende e, successivamente, scuole e università. Un esempio della ‘nuova normalità’ saranno le aperture delle attività scaglionate e sull’arco di tutta la settimana per evitare il sovraffollamento dei mezzi pubblici”. Il comunicato fa riferimento poi anche all’ospedale Fiera di Milano che servirà da assicurazione. Una sorta di conforto per i lombardi che si apprestano a tornare alla normalità, o quasi. Intanto l’ospedale non ha ancora iniziato a lavorare (e per fortuna) a pieno regime, anzi. I ricoveri erano tre fino a ieri.

Inoltre, la Regione ha tenuto a precisare che il tutto sarà accompagnato da una serie di provvedimenti di carattere economico per fronteggiare la situazione. “E’ la via lombarda alla liberta'”, commenta il presidente della Regione, Attilio Fontana.