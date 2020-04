Lombardia e Piemonte, idea comune sulle mascherine

Sia la Regione Lombardia che quella del Piemonte sono d’accordo su una ripartenza che preveda le mascherine obbligatorie per garantire la salute di tutti

Lo riferisce la Lombardia che lancia “il rispetto delle Quattro D: Distanza (un metro di sicurezza tra le persone), Dispositivi (obbligo di mascherina per tutti), Digitalizzazione (obbligo di smart working per le attività che prevedono tale possibilità) e Diagnosi (dal 21 aprile inizieranno i test sierologici)“.

Dalla Regione spiegano. “Tutto questo – spiega la Regione – sarà accompagnato da un piano per riaprire in orario scaglionato uffici e aziende e, successivamente, scuole e università. Un esempio della ‘nuova normalità’ saranno le aperture delle attività scaglionate e sull’arco di tutta la settimana per evitare il sovraffollamento dei mezzi pubblici“. “È la via lombarda alla libertà“, commenta il presidente della Regione, Attilio Fontana.

LEGGI ANCHE —> Aggiornamento Protezione Civile: i numeri dell’epidemia al 15 aprile – DIRETTA

Lombardia e Piemonte verso l’obbligo di mascherine

Quindi si aggiunge che “facendo tesoro della prima fase della pandemia, l’ospedale straordinario alla Fiera di Milano (che è costato zero euro pubblici) diventerà il presidio che veglierà sulla salute dei lombardi come una vera e propria assicurazione contro il sovraffollamento delle altre strutture regionali“.

Per quanto riguarda le mascherine obbligatorie, anche il Piemonte è sulla stessa linea d’onda. “Prima di renderle obbligatorie era fondamentale poterle garantire a tutti, ancor più in vista della fase di ripartenza“, sostiene il presidente Alberto Cirio commentando l’acquisto da parte della Regione di 5 milioni di mascherine riutilizzabili.

LEGGI ANCHE —> Coronavirus, terribile dalla Francia: “Un sintomo che fa paura”

Nelle prossime settimane esse verranno distribuite a tutti i cittadini della Regione. “Insieme a Poste italiane e alle associazioni che rappresentano gli enti locali stiamo definendo le modalità migliori“.