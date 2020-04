La ripresa partirà da automotive e componentistica

I primi settori che riapriranno, molto probabilmente la prossima settimana, sono quelli dell’automotive e della componentistica.

La task force guidata da Vittorio Colao, super manager ex amministratore delegato di Vodafone, sta vagliando una serie di possibilità operative per ripartire: un’applicazione per le autocertificazioni nonché il tracciamento dei contagiati, ma anche protocolli specifici per la ripresa che prevedano oltre che, ancora una volta, lo smart working, anche orari flessibili, turnazioni e differenziazioni di orari di ingresso e uscita.



Sempre in base a questo piano, al vaglio degli esperti, il lockdown dovrebbe essere via via depotenziato a partire da automotive e componentistica ma anche da settore moda.

Si attende, peraltro già venerdì 17 aprile la prima relazione della squadra di esperti in materia economica e sociale.

Leggi anche —>La Ferrari eccelle anche per la sicurezza nei luoghi di lavoro

Quali sono le misure che dobbiamo attenderci per la ripresa A breve, probabilmente già nel weekend del 18 e 19 aprile, sarà emanato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che possa permettere di normare la primissima c.d. “fase 2”. Ad esempio, molto probabilmente, oltre allo smart working e all’introduzione, laddove non siano già applicati, di orari flessibili, è prevista l’introduzione di turnazioni e differenziazioni di orari di ingresso e uscita.

Inoltre, preme alla task force il tema dei trasporti pubblici da riorganizzare nonché quello