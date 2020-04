L’ex consigliere di Trump accusa: “Bill Gates potrebbe aver creato il Covid”

Secondo Roger Stone, Bill Gates potrebbe essere dietro il coronavirus. Il Washington Times riporta la teoria esposta dall’ex consulente di Trump

Ogni tanto ne spunta una di accusa su probabili cause o responsabili del Coronavirus. Secondo Roger Stone, Bill Gates potrebbe essere dietro alla nascita del coronavirus. Il Washington Times riporta la teoria esposta dall’ex consulente del presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump. “Se Bill Gates abbia avuto un ruolo nella creazione e diffusione di questo virus è questione di vigorosi dibattiti. Ho amici conservatori che lo ritengono ridicolo mentre altri che è assolutamente così”. Cerca di tenersi cauto Stone, parlando di terze persone, amici che avrebbero affermato ciò che lui annuncia pubblicamente. Poi l’accusa pesante, un retroscena sul genio americano.

Leggi anche > Strutture per anziani, gravi violazioni

Bill Gates potrebbe essere dietro al Covid: il retroscena

“Lui e altri globalisti usano il virus per vaccinazioni obbligatorie e microchip, per sapere se sono stati testati. Devono passare sul mio cadavere. Vaccinazioni obbligatorie? Assolutamente no, Joe!”. Stone, tuttavia, secondo quanto descritto dal Washington Times, non ha alle spalle una reputazione eccezionale. Nel corso della campagna presidenziale di Trump del 2016, Stone ha promosso una serie di falsità e teorie del complotto, stando a quanto afferma la nota testata americana. Secondo lui Bill Gates avrebbe montato tutto per poter poi distribuire microchip alle persone per sapere chi è stato testato con il Covid-19.

Leggi anche > Cina, la verità sul ritardato allarme

Un vero ciclone sulla figura di Bill Gates e sull’intera America. Le accuse sono pesanti e si attendono repliche. Il genio americano non può lasciarsi infangare in tal modo, sempre che Stone non abbia delle prove.