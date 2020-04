La pandemia in atto mette a serio rischio le vacanze 2020. Ma le idee per cercare di salvare il salvabile – anche originali – non mancano.

L’emergenza sanitaria che permane ormai da due mesi in Italia, con una quarantena che invece va avanti da oltre 5 settimane, mette ora a serio rischio quelle che sono le vacanze 2020.

LEGGI ANCHE –> Strutture per anziani | gravi violazioni scoperte dai carabinieri

Non che sia una delle priorità, ma ai piani su cosa fare nei prossimi mesi estivi – che tra l’altro non sono nemmeno così distanti – prima o poi finiranno con il pensarci in molti. Ed il timore è che questo possa dare adito alla formazione di assembramenti e gruppi di persone specialmente al mare. Ma anche le località di montagna, sempre gettonate anche nel periodo più caldo dell’anno, non saranno esenti. Non è certo facile tenere milioni di persone costantemente chiuse in casa. Il sottosegretario alla Cultura, Lorenza Bonaccorsi, si è detta possibilista riguardo al fatto che gli italiani potranno recarsi nelle località vacanziere. Non altrettanto fiduciosa è invece Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea. Quest’ultima ha invitato tutti i cittadini del Vecchio Continente a non fare piani per le vacanza 2020.

LEGGI ANCHE –> Coppia separata | Giorgio e Rosa sposati dal ’58 si ritrovano in ospedale | FOTO

Vacanze 2020, box in plexiglass da installare in spiaggia e non solo

Il pericolo Covid è più attuale che mai e non si sa quando riusciremo a lasciarlo alle spalle. Diversi membri della comunità scientifica consigliano cautela nei mesi a venire, con l’adozione delle misure già intraprese oggi. Mantenere la quarantena e l’utilizzo di maschere, guanti e gel igienizzanti rappresenterà la via maestra per alcuni almeno per tutto il 2020. Certo è che gli operatori del settore turistico conosceranno una mazzata economica senza precedenti. Il quotidiano ‘La Repubblica’ ipotizza la realizzazione di tunnel igienizzanti da installare in spiaggia. E di pedane per sanificare gli infradito. Senza contare ipotesi più fantasiose come l’applicazione di box in plexigass con cui creare in pratica delle cellette per ogni ombrellone.

LEGGI ANCHE –> Controlli su strada | gruppi Telegram per evitare i posti di blocco

Franceschini: “Gli italiani sostengano il turismo dell’Italia ora”

Una idea francamente di difficile attuazione. Ed infatti la cosa ha già portato a delle reazioni avverse. L’idea è di una azienda di Modena, la ‘Nuova Neon Group 2’ di Serramazzoni, che ha anche presentato dei concept illustrativi. Una misura simile verrebbe usata anche per i tavoli dei ristoranti. E rappresenta la necessità a questo punto di dovere scendere a compromessi necessari pur di rilanciare l’economia legata alle attività turistiche. Il tutto mentre il ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Franceschini, è intenzionato a spingere “gli italiani a visitare l’Italia”.

Ci sarà un fortissimo calo delle visite dall’estero, con conseguenti mancati introiti. Intraprendendo le dovute misure di sicurezza, l’idea è quella di sorreggerci quindi sulle nostre gambe per rilanciare il nostro patrimonio artistico e culturale. In attesa di tempi migliori.