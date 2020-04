Le forze dell’ordine hanno riscontrato irregolarità anche molto gravi all’interno di svariate strutture per anziani nei soli primi 4 mesi del 2020.

Le forze dell’ordine stanno passando al setaccio diverse strutture per anziani. Per ora i Nas hanno portato all’emergere di gravi irregolarità da quando è deflagrata la pandemia in corso in Italia. Sono 104 le strutture per anziani destinatarie di sanzioni dall’inizio della crisi sanitaria, con in totale 601 accessi fisici.

Di questi, il 17% non è risultato a norma, come fa sapere il quotidiano ‘La Stampa’. Le indagini da parte delle forze dell’ordine hanno portato a delle denunce per irregolarità varie per 61 persone. Ma ce ne sono altre 157 che dovranno pagare delle sanzioni amministrative anche importanti. L’ammontare in tutto è di ben 72mila euro di multe per le più disparate violazioni di quelle che sono le norme di sicurezza richieste.

Tra gli inadempimenti più diffusi spiccano diverse inadeguatezze strutturali. Ma ci sono anche irregolarità di natura autorizzativa e gestionali, oltre alla mancanza di personale adeguatamente preparato, di figure professionali competenti ed anche riconosciute e con i giusti titoli richiesti per potere esercitare la professione. E non solo. In certi casi le strutture di cura hanno un numero di pazienti anziani superiori rispetto al limite dichiarato. Sotto accusa anche gli spazi, che a volte sono eccessivamente ristretti. Da inizio 2020 invece le strutture sottoposte ad ispezioni e controlli risultano essere 918, tra case di riposo, centri di riabilitazione per lungodegenti, rsa ed altro.

In questo caso le violazioni toccano il 20% del totale. E da gennaio in poi alcune di queste strutture hanno dovuto chiudere per gravi violazioni sanitarie, edilizie o per essere addirittura abusive.