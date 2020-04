Lombardia faccenda politica. Nel giro di quattro giorni il governatore stravolge le sue idee e il suo segretario Salvini lo segue a ruota

La questione della Lombardia ormai è diventata una faccenda politica e non per volontà del Governo. Nel giro di quattro giorni il governatore Attilio Fontana stravolge le sue idee e il suo segretario Salvini lo segue a ruota nei cambiamenti di rotta repentini. Sabato aveva chiesto restringimenti respingendo l’apertura delle librerie. Ieri, dopo quattro giorni, ha chiesto di riaprire tutto il 4 maggio con regole di comportamento da seguire. Non è il primo testacoda del governatore lombardo, alle prese con la questione Rsa che inizia a scottare. Anche in quel caso c’è stata una giravolta pubblica. L’8 marzo emise una ordinanza in cui ordinava appunto il trasferimento dei contagiati nelle Rsa, il giorno dopo affermava in diretta televisiva che la richiesta arrivava dalle strutture.

Lombardia, faccenda politica

In tutto questo girare e rigirare la questione si fa politica nel momento in cui le giravolte sono seguite a ruota dalle affermazioni del segretario del partito di Fontana. Matteo Salvini segue l’onda e gira e rigira la frittata facendo capire ben poco a chi lo ascolta. Oggi è arrivato puntuale il sostegno alla richiesta del governatore lombardo di riaprire tutto il 4 maggio. Come se la Lombardia fosse fuori dall’emergenza.

Ci si chiede perchè, intanto, non si dice favorevole ad aprire le librerie. Vuoi vedere che la vicenda è politica anche quella? Ai libri e alla cultura, si sa, tiene più una parte politica che l’altra… questioni di posizioni e la Lombardia ci casca in mezzo…