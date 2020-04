Ha dell’incredibile la storia di Gladys Duarte, la donna dichiarata morta dall’ospedale che la curava. Le pesanti accuse della figlia

Un’incredibile storia nei discorsi tra la vita e la morte. Non è una leggenda o un racconto da romanzo giallo quello che accade nella misteriosa storia consumatasi nelle scorse ore in America Meridionale. Siamo in Paraguay dove Gladys Duarte di Coronel Oviedo, capoluogo del dipartimento di Caaguazú, corre d’urgenza in ospedale. La famiglia ha ingaggiato uno scatto contro il tempo al fine di evitare il collasso dal male incurabile alle ovaie per la 50enne di famiglia. I medici del nosocomio però non si sono rivelati all’altezza della situazione, rei di aver presentato un conto salato ai parenti e messo in piedi una diagnosi fin troppo affrettata. La figlia e il padre, preparati al peggio dopo il trasporto di Gladys sabato scorso al pronto soccorso per un aumento della pressione arteriosa, apprendono la notizia del decesso della familiare.

I medici avevano inevitabilmente affrettato le loro operazioni, una volta che il segnale della linea tra la vita e la morte dell’elettrocardiogramma collegato alla paziente si era arrestato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> Omicidio Loris Stival:le versioni di Veronica Panarello, i processi e la ricostruzione del caso

La tribolazione dei parenti di Gladys alla notizia della sua morte

Ma la donna, una volta ricoverata, era caduta vittima di un coma farmacologico, dal quale si risveglia incredibilmente. I parenti della vittima piangono disperati alla notizia del suo decesso mentre Gladys viene trasportata in una sacca nera per essere consegnata alle onoranze funebri. Durante il trasporto del suo corpo, dichiarato “cadavere” dalle autorità sanitarie, la 50enne si dimena, dando segnali di vita. Il frastuono che emana all’interno del sacco è fortunatamente abbastanza chiaro e rumoroso per risvegliare l’istinto degli autisti.

La storia che ha davvero dell’incredibile, suscita incredulità e rabbia nei parenti di Gladys e in particolar modo della figlia, che non risprarmia le accuse. L’ospedale “San Fernando” dove la 50enne era ricoverata è stato preso di mira dalla ragazza, che puntato fortemente il dito contro il medico che aveva seguito la madre nelle cure pre-ricovero in sala operatoria. L’amarezza per esseresi affidata al reparto di ginecologia di quell’ospedale è stata tanto grande da far scattare una denuncia presso gli organi di polizia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —–> Malore il giorno dopo il suo 19esimo compleanno: muore giovane studentessa

Nel frattempo Gladys è ricoverata in un altro ospedale e al momento è fuori pericolo. Ma il tumore alle ovaie che si è ormai stabilito nel suo corpo ha imboccato un tunnel tenebroso dal quale la donna difficilmente riuscirà ad uscirne.