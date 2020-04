“Puzza da fare schifo”, Brad Pitt a volte la bellezza non basta

Brad Pitt, l’attore più bello non si lava. L’ex moglie si lascia sfuggire qualche parola di troppo nei confronti del vip tanto amato dal pubblico femminile

Biondo, alto e occhi verdi. Un vero sex symbol dello spettacolo. Il suo nome è Brad Pitt, l’attore più amato dal pubblico femminile eppure la bellezza a volte non basta. Sembra che l’uomo dal fisico da urlo e il sorriso impeccabile abbia un problemino con la pulizia e l’igiene personale. Ma entriamo meglio nei dettagli. “Puzza, non si lava. La doccia per lui è una cosa superflua. – ha rivelato Angelina Jolie, l’ex moglie – Emana talmente tanto un cattivo odore che i suoi figli lo chiamano papà puzzone”.

Brad Pitt, bello e puzzone

Secondo il parere dell’ex moglie della star americana, Brad Pitt avrebbe problemi con la sua igiene. Ma i motivi di tale situazione sono edificanti. L’attore ha scelto di abolire dalla sua igiene personale sapone e deodoranti. La sua sarebbe una presa di posizione esclusivamente ecologica: troppe tossine non fanno che inquinare l’ambiente e la vita di noi esseri umani che lo abitiamo. Per questo Brad Pitt ha inventato un composto fai da te, tutto naturale. Per lavarsi gli occorre giusto un po’ d’acqua, limone e aceto.

Forse Angelina Jolie era intenzionata a screditare il suo ex, visto che tra i due non scorre buon sangue. Invece Jennifer Aniston, anche lei ex, non ha mai avuto un atteggiamento risentito, anzi. Ha sempre evitato quando le è stato chiesto un commento sulla relazione con l’attore. Eppure sappiamo tutti che tra i due è finita a causa di un tradimento da parte del sex symbol.