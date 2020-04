Sull’incidente che ha provocato la morte di Lady Diana parla il sergente dei vigili del fuoco Xavier Gourmelon che racconta che la principessa era ancora viva quando è stata messa in autombulanza

Sono passati ormai quasi 22 danni dalla morte di Lady Diana ma la sua scomparsa è avvolta ancora in una nube che non trova chiarezza. Per le dichiarazioni ufficiali nella notte del 31 agosto 1997 sotto il ponte de l’alma a Parigi si è verificato un tragico incidente. A provocarlo l’autista ubriaco Henry Paul della principessa del Galles e del suo compagno Dodi Al Fayed. Ma fin da subito questa versione non è mai piaciuta a nessuno.

E nonostante il lasso temporale non si fermano le indiscrezioni e le nuove rivelazioni a riguardo. L’ultima coinvolge il sergente dei vigili del fuoco che le ha prestato soccorso. Sarebbe lui che avrebbe rilasciato una nuova testimonianza che da molti è stata definita shock.

L’uomo, Xavier Gourmelon, ha raccontato a The Sun gli ultimi istanti di vita di Lady D. Sì perché secondo il suo racconto la principessa non sarebbe morta sul colpo. Prima del suo trasporto all’ospedale Pitie-Salpetriere, il vigile del fuoco avrebbe raccolto le sue ultime parole.

Lady Diana, ancora viva all’arrivo dei soccorsi

“Mio Dio, cosa è successo?”, questo quello che avrebbe detto ai soccorsi Lady Diana subito dopo l’incidente e in particolare al sergente Xavier Gourmelon. Sotto shock e prima di perdere definitivamente i sensi le ultime parole di una donna sconvolta che non aveva capito cosa le era successo.

“Ho notato una lieve ferita alla spalla destra ma a parte questo non mi sembrava avesse lesioni più gravi” ha dichiarato il vigile del fuoco. Secondo l’uomo sul corpo della principessa non c’era sangue e questo in un primo momento gli aveva fatto pensare che Lady D sarebbe sopravvissuta.

“Per quanto ne so, quando è salita sull’ambulanza era ancora viva”. La testimonianza importante del sergente che ricorda di essere arrivo in un lasso di tempo bravissimo sul luogo dell’incidente. “Eravamo molto vicini e ci sono voluti tre minuti per raggiungere il ponte dell’Alma” ha aggiunto.

E ancora altri particolari che descrivono come la principessa fosse viva all’arrivo della squadra sul posto. “Si muoveva – ha raccontato Xavier Gourmelon – Le ho preso la mano e le ho detto di stare tranquilla che eravamo lì per aiutarla. Sono rimasto scioccato. Salii sull’ambulanza e la guardai, solo in quel momento la riconobbi.”