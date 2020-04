Lady Diana, spunta la verità: “L’eredità lasciata ad Harry e Meghan”

Sono trascorsi quasi 23 anni dalla scomparsa di Lady Diana e se ne parla ancora oggi. La Principessa Triste ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore del suo popolo, ma la sua storia continua ad essere tramandata anche ai giovani di oggi che si sono innamorati di lei attraverso la sua storia. Ad oggi è venuto fuori che la Principessa aveva un segreto, e si tratterebbe di una eredità per Harry e la sua consorte, Meghan.

Lady Diana e l’amore per i suoi figli

Pare che Diana Spencer avesse un progetto davvero importante e che le avrebbe cambiato la vita. A svelare questo segreto è stato il maggiordomo Paul Burrell che, intorno alla fine del 2003, ha pubblicato un libro intitolato Royal Duty. In questo libro svelò alcuni dettagli relativi alla Principessa e alla sua vita. Rivelò un suo desiderio, il sogno che aveva intenzione di rendere reale. Aveva infatti in mente di ricominciare una nuova vita, dall’altra parte del mondo. Lontana da tutto quello che la faceva stare così male. “Questa è la nostra nuova vita, non sarebbe meravigliosa? Pensa allo stile di vita dei ragazzi qui. Nessuno ti giudica in America, non esiste un sistema di classe, non c’è l’establishment”. Adesso che sono stati resi noti questi dettagli, ci viene automatico pensare al figlio Harry e a quello che ha fatto con Diana.

Quando è andato via, in molti hanno detto che Diana sarebbe stata fiera di lui. Ma se ci fosse ancora di più dietro? Probabilmente Harry era a conoscenza del sogno di sua madre e ha deciso di renderlo reale, anche perché è risaputo che Harry fosse quello più legato alla madre. Soprattutto, è cresciuto con la paura che la sua ipotetica futura moglie potesse vivere tutto ciò che in passato ha vissuto anche sua madre.