Dramma per ex calciatore del Napoli, ucciso il figlio

Un ex calciatore del Napoli piange la morte di suo figlio, ucciso in circostanze tragiche qualche giorno fa: il dramma dello sportivo

Una tragedia colpisce Beto, brasiliano ex calciatore del Napoli. Suo figlio, Joubert Martins Filho, di soli 23 anni, è morto assassinato giovedì 9 aprile, a Piedade, nei pressi di Rio de Janeiro. La stampa locale riferisce che l’uccisione è avvenuta a colpi d’arma da fuoco, ancora ignoto l’omicida.

Ex Napoli, il dramma di Beto: assassinato suo figlio

Su Instagram, il 45enne ha dedicato un lungo e commovente post a suo figlio che non c’è più. “La perdita di un figlio è un dolore che dovrebbe essere proibito ad ogni genitore – ha scritto – Non volevo che te ne andassi così. E’ troppo tardi per il perdono, ma sappi che resterai per sempre nel mio cuore. Piango per non aver potuto cambiare questo destino. Ti ho sempre voluto bene e mi sono sempre preoccupato per te, anche se ero lontano. Sarai sempre il mio bambino. Dio, ti chiedo di prenderti cura di lui”.

Beto aveva giocato nel Napoli per una sola stagione, nel 1996/97. Arrivato in Serie A con grandi speranze, non le aveva mantenute appieno. In quella stagione, comunque, realizzò 4 reti in campionato e una in coppa Italia, in una storica semifinale contro l’Inter vinta ai rigori. Ha poi avuto una buona carriera in Brasile con le maglie di Botafogo, Gremio, Flamengo e Vasco da Gama, trovando anche la nazionale e vincendo con i verdeoro la Coppa America del 1999.