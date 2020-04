Con il campionato fermo a causa del Covid 19 si susseguono le voci sul futuro di diversi calciatori, uno fra questi è Dries Mertens, in scadenza di contratto con il Napoli.

Il campionato di Serie A è fermo a causa dell’emergenza creata dalla diffusione del Covid 19 e con il pallone bloccato per ancora chissà quanto agli appassionati di calcio non resta che rivolgere l’attenzione alla prossima sessione estiva di calciomercato. A ‘Giochiamo d’anticipo’, il giornalista Paolo Paoletti ha rilasciato delle dichiarazioni che riguardano il prossimo futuro del napoli e in particolare quello di una delle bandiere del club azzurro ovvero Dries Mertens.

Il futuro di Dries Mertens in azzurro

Riguardo la possibilità di un rinnovo da parte dell’attaccante belga il giornalista Paolo Paoletti ha dichiarato a giochiamo d’anticipo: “C’è stato un incontro con Aurelio de Laurentiis in cui le parti sono riuscite a trovare un accordo sul rinnovo di Mertens. L’attaccante azzurro avrebbe diverse squadre interessate a portarlo sotto i propri colori ma – ha continuato Paoletti -, il calciatore sta bene a Napoli e vuole restare in questa squadra. Anche sua moglie ne sarebbe convinta”. Una notizia molto aspettata da tanti tifosi azzurri che hanno da sempre apprezzato il folletto belga non solo per i grandi risultati ottenuti in capo, ha infatti scalzato il capitano Marek Hamsik nella classifica cannonieri del Napoli, ma anche per l’attaccamento dimostrato alla maglia e alla città.

Il giornalista ha poi aggiungo: “Ovviamente c’è da dire che fino a quando non ci saranno le firme di Mertens, il presidente De Laurentiis dovrà sempre stare attento. In più – ha concluso Paoletti -, c’è da dire che non credo che Callejon possa essere l’unico a lasciare il club partenopeo. Milik potrebbe infatti lasciare Napoli. E Cristiano Giuntoli, per il prossimo campionato ha già prenotato Andrea Petagna, portandolo via dalla Spal”.