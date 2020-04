Smart working, ricette, pulizie, attività fisica. Ecco cosa lascerà la quarantena nelle case degli italiani. Le nostre nuove abitudini

I primi giorni è stata dura, nessuno lo può negare. Ma poi la quarantena è diventata la nostra nuova vita. Tutto quello che prima ci sembrava assurdo si è trasformato in normalità. E così sono cambiate le nostre abitudini. Smart working, pane fatto in casa, pizza, aperitivi su Skype, videocall e tanto altro. Ecco cosa ci lascerà questo momento così surreale. Il distanziamento sociale, quello di cui tutti parlano, è diventato ormai solo un distanziamento fisico. Le persone non sono mai state così unite come adesso, tra un canzone in balcone, l’attesa al supermercato o un aiuto in casa. Abbiamo faticato ad accettare la quarantena, poi lentamente qualcosa è cambiato. Abbiamo riscoperto i nostri forni. Abbiamo incontrato i nostri vicini. Abbiamo rispolverato romanzi dimenticati dallo scaffale in alto.

La quarantena con i suoi benefici

Lentamente, abbiamo iniziato ad abbracciare, forse, anche segretamente, la nostra nuova vita in lockdown. Internet mostra le nostre nuove abitudini da quarantena e tutto pare diverso da prima. Nuove routine soppiantano i clichè pre-covid e la nuova vita da fase 1 ha creato riti collettivi che una volta avremmo giudicato perfino assurdi e impensabili. Il londinese TimeOut delinea i nuovi profili di comportamento che una volta non esistevano e che ora sono comuni a livello globale. I beati che si meravigliano di continuo per ogni minimo segnale di come la natura si stia riprendendo; gli edonisti che vivono questo periodo come se fosse l’ultimo e perciò festeggiano; i workaholic, i dipendenti dallo smart working, i professionisti delle riunioni su Zoom ed infine l’epidemiologo notturno che esprime la sua opinione sui social.

E allora quel lockdown che abbiamo maledetto, forse qualche beneficio ce l’ha. E anche in questo momento così delicato dovremmo cercare il lato positivo.