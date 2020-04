Uomo morto in circostanze ancora da verificare lungo la tratta ferroviaria. Non ci sono segni di urto forte con treni né di altra violenza.

Nonostante i divieti relativi all’uscire di casa se non per situazioni urgenti, un pensionato si è incamminato all’esterno nella serata dell’11 aprile 2020. Era il giorno in cui Ugo Galvani aveva compiuto 90 anni. E si era recato all’esterno con addosso soltanto un pigiama.

LEGGI ANCHE –> Donna corre nuda in centro a Treviso: nessuno la aiuta anzi la filmano

Purtroppo nella mattinata del 15 aprile, un macchinista che percorre una locale tratta ferroviaria ha notato il corpo dell’anziano uomo morto nei pressi dei binari abitualmente percorsi ogni volta per lavoro. La tratta è quella della linea ferroviaria che collega Pavia a Voghera, presso corso Manzoni. Immediatamente sono intervenuti i soccorsi del 118 e le forze dell’ordine. Purtroppo il decesso era già avvenuto da diverso tempo, con l’uomo morto probabilmente a causa di una caduta dal binario alla massicciata attigua.

LEGGI ANCHE –> Orrore in mattina: ritrovato cadavere di una donna scomparsa

Uomo morto, ancora sconosciute le cause del decesso

La differenza di altezza è di 2 metri, abbastanza per vincere la resistenza di un fisico debilitato dall’età avanzata. Questa è solo una ipotesi per spiegare il decesso di Ugo Galvani, che abitava a breve distanza dalla stazione ferroviaria. Ma si pensa anche che la caduta possa avere tratto origine da un malore causato dal freddo pungente della notte. Su quanto accaduto vige ora una inchiesta ufficiale. Il corpo dell’anziano, sottoposto ad esame autoptico, ha escluso qualsiasi traccia di una eventuale violenza.

LEGGI ANCHE –> Terremoto | Torna a tremare il centro nord, forte scossa pochi minuti fa

A denunciarne la scomparsa era stata la figlia, che ha avvisato i carabinieri quando si è accorta che il padre non era in casa. La scoperta l’ha fatta, come detto, un macchinista, che ha allertato i soccorsi.