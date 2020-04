Un terremoto a Piacenza ha scosso anche altre aree del centro-Nord. Secondo movimento tellurico di rilievo dopo quello della serata del 15 aprile.

Un terremoto ha colpito Piacenza nella mattinata di giovedì 16 aprile 2020. La scossa è stata alquanto forte e l’hanno avvertita anche i residenti di Genova.

Si tratta del secondo evento sismico dopo un’altra manifestazione analoga avvenuta nella serata di mercoledì 15, attorno alle ore 22:00. Quest’altro terremoto ha scosso Piacenza alle 11:42, con i sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che hanno rivelato una intensa magnitudo pari a 4,2°. Invece la profondità è di soli 3,4 km. L’epicentro è il comune piacentino di Ferriere.

Terremoto Piacenza, è la seconda scossa forte nel giro di meno di 24 ore

L’INGV aveva segnalato un sisma nella tarda serata di ieri con epicentro a Ferriere, località situata al confine tra l’Emilia-Romagna e la Liguria. La scossa era stata sentita in maniera molto distinta anche in diversi altri luoghi, fino a Chiavari, Sestri Levante e Rapallo. In entrambe le circostanze non si riscontrano notizie relative a persone ferite o a danni a palazzi ed abitazioni.

Relativamente all’evento riscontrato stamani, i residenti della Val Tidone hanno avvertito in maniera particolarmente forte il terremoto. In particolar modo coloro che abitano ai piani alti.