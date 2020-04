Scossa di terremoto a Nusco (Avellino), magnitudo di 3.3

Scossa di terremoto nell’avellinese con magnitudo 3.3 poco dopo le 7.30 avvertita in modo significativo dalla popolazione

La Campania trema. Una scossa di terremoto si è verificata poco dopo le 7:30 in provincia di Avellino.

La magnitudo del sisma è stata di 3.3 della scala Richter con epicentro nella cittadina di Nusco. Questo quello che è stato riportato dall”Istituto di Geofisica e Vulcanologia. Le coordinate geografiche precise che descrivono il fenomeno parlano di (lat, lon) 40.86, 15.12 ad una profondità di 11 km.

La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma non risultano al momento danni a cose o persone. Non solo nella zona dell’epicentro è stato avvertito il sisma ma in diverse zone della Campania. Non è mancato lo spavento tra i cittadini molti dei quali sono stati svegliati proprio dal sisma.

Non sono mancate neanche le esternazioni sui social e le ricerca di maggiori informazioni sulla situazione.

Al momento le autorità sono al lavoro per verificare lo stato degli edifici sia pubblici che privati.