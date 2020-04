Le previsioni meteo a maggio non promettono bene. La distanza temporale è ancora molta ma dai modelli matematici disponibili si intuisce che il mese della ripartenza in Italia potrebbe essere caratterizzata dal maltempo

Gli italiani aspettano con ansia l’arrivo di maggio. Non solo perché come sempre si entra nella bella stagione ma perché, quest’anno il mese dei fiori potrebbe rappresentare davvero una rinascita per l’Italia. ll coronavirus continua a tenerci bloccati in casa, con attività chiuse e l’economia ferma che arranca di fronte ad una emergenza sanitaria senza precedenti.

Maggio potrebbe essere il mese della fase 2, della riapertura e della ripartenza dell’Italia. E allora ci si chiede come sarà il meteo, se il sole ci permetterà di fare almeno una bella passeggiata una volta che potremmo uscire di casa.

Cosa ci aspetta per il mese di maggio lo ha anticipato il sito ilmeteo.it che si è basato sulle ultime proiezioni del Centro Europeo.

LEGGI ANCHE –> Riapertura dell’Italia, la proposta scientifica di Burioni e altri virologi

Meteo a maggio, concreto rischio di maltempo

Il mese di maggio potrebbe essere, sotto l’aspetto del meteo, come non ce lo aspettiamo. Bisognerà, forse, fare i conti con il maltempo e la pioggia. Lo anticipa il sito ilmeteo.it che in base ai dati disponibili preannuncia un mese molto piovoso.

“A maggio la stagione temporalesca entrerà nel vivo con il rischio concreto di fasi di maltempo – hanno spiegato i metereologi – talvolta anche molto intenso e duraturo, con grandine e nubifragi e con solo pause soleggiate asciutte effimere e di breve durata”.

LEGGI ANCHE –> Il paradosso italiano sui dati dei contagi, un unicum nel mondo

Una previsione non del tutto attendibile precisano da ilmeteo.it per via della distanza temporale ancora molto elevata. Per avere maggiori conferme e dettagli bisognerà dunque aspettare le prossime emissioni dei modelli matematici.

Come spiegano gli esperti del meteo però maggio è da sempre un mese instabile in molte regioni d’Italia. Questo perché le correnti in discesa dal Nord Europa influenzano ancora le latitudini italiane. Le masse più fredde si scontrano così con le prime masse d’aria calda che arrivano dall’Africa.

LEGGI ANCHE —–> Covid-19 Italia, la mappa del contagio regione per regione

Per il momento le temperature sono in aumento con ondate di caldo anche sopra la media ma questo non deve far ben pesare. Più caldo, infatti, significa maggior intensità di celle temporalesche.