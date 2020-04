La quarantena dei bambini: 5 consigli su cosa fare

Stare a casa non è mai stato così difficile. La quarantena dei bambini lo è ancora di più. Ecco perché gli esperti consigliano 5 cose da fare

Stare in casa tutto il giorno, con il sole che splende fuori e gli uccellini che cinguettano è veramente difficile. I bambini sognano di giocare al parco tutti insieme, invece si ritrovano a dover essere chiusi tra le mura domestiche e per alcuni genitori diventa veramente complicato riuscire a calmarli. “La routine della nostra vita quotidiana è bruscamente mutata ma ora più che mai, soprattutto i bambini, hanno bisogno di sicurezza e rituali – spiega la psicologa e psicoterapeuta Paola Medde –. Le abitudini, infatti, servono a placare l’ansia e a proteggere anche i nostri figli dall’incertezza”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Cosa lascerà la quarantena nelle case degli italiani

La quarantena dei bambini, 5 consigli

Come organizzare la giornata con i propri figli in un momento in cui il tempo sembra essersi fermato e lo spazio deve trovare nuove forme di organizzazione? Ecco i 5 consigli della psicologa Medde. Per prima cosa bisogna scandire bene i tempi della giornata, senza stravolgere le abitudini familiari, poi spiegare cosa succede ma con cautela, dal rendere responsabili i propri figli in casa, fino al divertimento in cucina creando ricette proteiche e leggere in compagnia dei propri bambini. “È importante responsabilizzare i bambini affinché possano organizzare il proprio tempo con letture e attività artistiche – spiega la psicologa – e rendersi utili in casa con gli adulti”. Attenzione poi a non alimentare la voglia di cibi ipercalorici dei vostri bambini, è meglio preferire cibo proteico, come il pollo o il pesce che, oltre ad essere particolarmente gustoso e facilmente masticabile per i più piccoli, contiene nutrienti importanti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>L’incontro tra il neonato e sua madre con Covid-19 che lo ha partorito in coma

Restiamo a casa e inventiamo nuovi giochi da fare con i nostri bambini o semplicemente rispolveriamo la nostra memoria proponendo le cose che facevamo da piccoli. Il tempo passerà più velocemente e tutto questo sarà positivo per il rapporto genitore-figlio.