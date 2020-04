Capua: “Nonni e nipoti non potranno stare insieme come prima”

La virologa Ilaria Capua spiega al tg1 le strategia per sconfiggere il Covid-19. Il lavoro è ancora lungo. Le persone devono essere messe in sicurezza

Il gioco si fa sempre più duro. Le continue ricerche scientifiche e il lavoro degli esperti porteranno alla vittoria contro il nemico invisibile che sta uccidendo milioni di persone. Ma la strada verso un futuro migliore è ancora lunga. Si spera in un vaccino che possa funzionare. La virologa Ilaria Capua, direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’Università della Florida, ribadisce in un’intervista al tg1, che i tempi di ripresa sono ancora lunghi. Ci vorrà almeno un annetto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Danno per gli adolescenti: rischiano la sindrome di Hikikomori

Il parere dell’esperta Capua

Per la virologa l’analisi sierologica servirà a portare avanti un’indagine che darà risultati significativi. “Ne abbiamo bisogno serve una fotografia italiana con strumenti sovrapponibili – spiega la Capua – serve la stessa foto in Lombardia e Sicilia – sottolinea – servono test approvati dal Ministero della Salute e validati”. Inoltre sofferma l’attenzione su alcune categorie di persone e su come cambieranno i rapporti tra di esse. “Vanno identificate le caratteristiche delle categorie: alcuni gruppi di persone come nonni e nipoti non potranno stare insieme come prima – conclude – fino a quando non si saprà come stiamo come popolo”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Pier Luigi Lopalco: “Ci vuole ancora un po’ di pazienza”

Ancora un po’ di pazienza cari italiani, almeno fino a quando la situazione sarà più stabile ed equilibrata per tornare ad avere una vita semi-normale.