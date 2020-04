Un uomo di 54 anni tradiva sua moglie da molto tempo ma, quando glielo ha confessato, ha ricevuto una bella sorpresa dalla donna.

Aveva intenzione di rompere il matrimonio con sua moglie e così con un fax le ha confessato tutto: il tradimento con la sua segretaria appena 18 enne mentre l’uomo di anni ne ha 54. Ha scritto così: “Mia cara moglie, capirai che, ora che hai 54 anni, ho dei bisogni che tu non puoi più soddisfare. Io sono felice con te, ti considero una moglie meravigliosa e sinceramente spero che tu non prenderai male il fatto che, quando riceverai questo messaggio, io sarò all’Hotel Confort Inn con Vanessa, la mia segretaria, che ha 18 anni. Non ti arrabbiare, sarò a casa prima di mezzanotte. Ti amo tanto e ho voluto essere sincero con te”. Sua moglie ha restituito al marito il colpo subito, ripagandolo con la stessa amara moneta.

La reazione della moglie del fedifrago

Una volta tornato a casa dalla sua avventura notturna con la 18 enne Vanessa, l’uomo ha trovato un messaggio sul tavolo della cucina: “Caro maritino, ho ricevuto il tuo messaggio e non posso che ringraziarti per avermi avvertita. Approfitto di questa occasione per ricordarti che anche tu hai 54 anni come me. Inoltre, ti informo che quando leggerai questo messaggio, sarò all’Hotel Fiesta con Michel, il mio istruttore di tennis, che ha 18 anni come la tua segretaria”.

“Dato che – continua il messaggio della donna – sei un noto uomo di affari, e, inoltre, sei laureato in matematica, potrai facilmente comprendere che noi due ci troviamo in situazioni simili ma c’è una piccola differenza: il 18 entra più volte nel 54, rispetto al 54 nel 18… Non mi aspettare dunque prima di domani! Baci, la tua donna che ti capisce”.