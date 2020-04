Polizza Rca, arriva l’ok del Parlamento per la sospensione

Polizza Rca: il periodo di sospensione decorrerà dal giorno in cui la compagnia avrà ricevuto la comunicazione del cliente e durerà automaticamente fino al 31 luglio

La sospensione delle attività lavorative dovuta ai decreti coronavirus hanno creato difficoltà anche alla delicata vicenda delle Rca. In tanti hanno chiesto la sospensione ma non tutte le compagnie prevedono nei contratti questa possibilità, oltre i 15 o 30 giorni. La maggioranza delle compagnie non offre possibilità ulteriori. Soltanto la compagnia Unipol ha dato la possibilità di recupero offrendo ai clienti un bonus di un mese . Questo è stato concesso sotto forma di voucher di importo pari a un dodicesimo del premio pagato da utilizzare come riduzione di prezzo al momento del rinnovo. Il Movimento Cinquestelle si è fatto, così, portatore in parlamento dell’istanza e delle richieste di tanti utenti. L’emendamento è stato così, approvato.

Leggi anche > La Lombardia fa paura, l’annuncio

Polizza Rca e coronavirus, cosa cambia

Per effetto dell’approvazione, il Parlamento ha dato l’autorizzazione alle compagnie di sospendere le polizze fino al 31 luglio. Il tutto però deve avvenire con la condizione che il veicolo non circoli e non sosti in strada. In sostanza, chi ha il veicolo fermo in luogo non aperto pubblico, potrà sospendere la polizza dal giorno in cui ne dà comunicazione alla propria compagnia assicurativa. Questo fa slittare anche la scadenza. A quella prevista saranno aggiunti i giorni di sospensione effettiva. Il tutto è possibile gratuitamente. Le compagnie non potranno far valere penali.

Leggi anche > Orrore Rsa, Fontana scaricabarile

Un ulteriore provvedimento che permette a chi non ha necessità di utilizzare l’auto perchè non sta lavorando, di rinviare un pagamento non sempre piacevole come quello dell’assicurazione sui veicoli.