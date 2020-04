Come si fa l’amuchina? Farla a casa e personalizzata. Ecco la guida da seguire per creare la “pozione” igienizzante. Tutto quello che serve

L’amuchina è diventata ormai la pozione magica contro il virus. E’ un potente disinfettante diluito in una soluzione acquosa a base di ipoclorito di sodio. Chi la possiede è come se si sentisse più protetto, ma cosa fare se nei supermercati non c’è più perché va a ruba? Niente panico, la soluzione c’è e si chiama amuchina fai da te. Basteranno pochi ingredienti e qualche minuto e il gioco è fatto. Il gel igienizzante sempre a portata di mano.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>All’Esselunga si può fare la spesa senza mettersi in fila

L’amuchina fatta in casa

L’amuchina è un disinfettante fondamentale ai tempi del Covid-19. Ma in questo ultimo periodo è sempre meno reperibile e quindi perché non farla in casa? A tal proposito l’Oms ha pubblicato la ricetta ufficiale corredata di una guida specifica per la preparazione del gel. Per produrre 1 litro di amuchina occorre: 1 l di acqua distillata o bollita o raffreddata; 833 ml di alcol etilico al 96%; 42 ml di acqua ossigenata al 3%; 15 ml di glicerina al 98%. La preparazione è molto semplice: basterà unire gli ingredienti in una pentola e mescolare con un cucchiaio. Attenzione è importantissimo utilizzare sempre dei guanti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Villa Miralago studia l’italiano in quarantena: la ricerca

Le bottiglie o la tanica dove manterremo la nostra amuchina dovranno essere poste al fresco, in un luogo ben asciutto e al riparo dalla luce e dal calore per almeno 72 ore prima dell’utilizzo. Inoltre sarebbe meglio etichettare ogni bottiglietta così da non creare incidenti domestici, soprattutto in presenza di bambini.