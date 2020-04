La catena di supermercati Esselunga ha appena annunciato una nuova soluzione in grado di semplificare la vita dei clienti.

Per gestire gli accessi ai supermercati Esselunga sarà possibile prenotarsi tramite ‘Ufirst‘, una piattaforma in grado di gestire in modo sicuro l’afflusso delle persone. Ufirst, disponibile anche in App, al momento può essere usata solo in alcuni negozi in Lombardia, Veneto, Toscana e Piemonte dove la catena di supermercati ha avviato la fase di test. I clienti potranno così ‘mettersi in fila stando a casa’ e una volta localizzato il punto vendita più vicino potranno prendere un numero e monitorare l’avanzamento della coda, ricevendo notifiche quando si avvicina il proprio turno. Chi non ha l’App sul proprio smartphone potrà telefonare al supermercato e chiedere al personale di prenotare il proprio posto, sarà poi avvisato con un SMS.

LEGGI ANCHE -> Priscilla, trovata senza vita a casa dello zio: Lho stuprata e uccisa

La App di Esselunga è disponibile gratuitamente

Ufirst è gratuita per Android, tramite Google Play Store, e iOS, tramite App Store. Oltre ai supermercati, Esselunga permette di risparmiare tempo facendo la fila da casa anche in molti altri negozi convenzionati con la piattaforma.

LEGGI ANCHE -> Com è cambiato lo shopping online durante il lockdown

Per avere maggiori dettagli invitiamo a consultare il sito ufficiale della nota catena di supermercati Esselunga.