La mappa regione per regione dell’epidemia: il bilancio al 19 aprile

La Protezione Civile, oltre al comunicato per rendere noto l’aggiornamento sull’epidemia da Covid-19 in Italia, ha pubblicato sul proprio sito la mappa regione per regione del contagio.

Per il secondo giorno consecutivo, la Protezione Civile ha pubblicato l’aggiornamento relativo all’epidemia di Covid-19 in Italia sul proprio sito. Come comunicato dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli venerdì, difatti, non verrà più tenuta quotidianamente la consueta conferenza stampa, ma solo due volte a settimana. Nel comunicato emerge che il numero di contagi complessivo nel nostro Paese dall’inizio dell’epidemia è salito ad oltre 178mila, mentre sono più di 108mila i soggetti attualmente positivi. Sale purtroppo anche il bilancio delle vittime che ha superato la soglia dei 23mila decessi.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: bilancio aggiornato al 19 aprile, salgono ancora i decessi

Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito, il Dipartimento della Protezione Civile ha reso noto il bollettino quotidiano in merito all’epidemia di Covid-19 nel nostro Paese. Secondo i dati forniti, ad oggi i soggetti attualmente positivi al virus sono 108.257, ossia 486 in più rispetto alla giornata di ieri. Si è aggravato anche il bilancio delle vittime salito a 23.660 con 433 decessi registrati nelle sole ultime 24 ore. Fortunatamente cresce anche il numero dei pazienti guariti dal coronavirus: 2.128 in più rispetto a ieri che portano il bilancio totale a 47.055. Infine, la Protezione Civile ha reso noto anche il dato in merito ai soggetti risultati positivi nel nostro Paese in totale dall’inizio dell’epidemia che ammonta a 178.972. L’Italia è al momento la terza nazione al mondo per numero di soggetti risultati positivi al Covid-19, mentre la seconda in termini di vittime, dietro solo agli Stati Uniti.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito della Protezione Civile, aggiornata a domenica 19 aprile.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 66.236 – 12.213 – 19.526;

– Emilia Romagna – 22.560 – 3.023 – 5.985;

– Piemonte – 21.057 – 2.331 – 4.256;

– Veneto – 15.935 – 1.087 – 4.638;

– Toscana – 8.110 – 602 – 925;

– Liguria – 6.528 – 928 – 2.110;

– Marche – 5.769 – 807 – 1.780;

– Lazio – 5.755 – 341 – 1.093;

– Campania – 4.029 – 304 – 703;

–Trento – 3.532 – 360 – 1.201;

– Puglia – 3.529 – 316 – 427;

– Friuli Venezia Giulia – 2.745 – 225 – 1.183;

– Sicilia – 2.717 – 200 – 315;

– Abruzzo – 2.521 – 258 – 276;

– Bolzano – 2.380 – 245 – 569;

– Umbria – 1.348 – 58 – 854;

– Sardegna – 1.215 – 86 – 265;

– Valle d’Aosta – 1.088 – 125 – 401;

– Calabria – 1.035 – 75 – 116;

– Basilicata – 342 – 24 – 71;

– Molise – 279 – 17 – 47.

Le regioni più colpite risultano essere quelle del Nord, dove ad oggi i numeri sia in termini di contagi che in termini di decessi risultano nettamente più alti rispetto a quelle del Centro e del Sud Italia.