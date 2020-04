Il presidente degli Usa, Donald Trump, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha lanciato un pesante avvertimento alla Cina.

Il covid-19 continua a mettere in ginocchio il mondo intero: i casi positivi totali sono più di 2 milioni mentre i deceduti sono più di 160mila. Da tempo c’è un grande dibattito tra gli esperti: alcuni pensano che nuovo coronavirus sia nato in natura attraverso lo “spillover” -il salto di specie- mentre altri credono che la sua origine sia stata in laboratorio, precisamente in quello di Wuhan. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha lanciato un avvertimento alla Cina. “La Cina dovrà pagare le conseguenze della pandemia di coronavirus se ne sono intenzionalmente responsabili, non se è stato un errore.

Covid-19, la Cina si difende dagli attacchi di Donald Trump

La Cina continua a difendersi dagli attacchi e nega che il virus sia nato in un laboratorio di Wuhan. Il direttore della struttura di virologia ha spiegato che è impossibile anche perché nessuno dei ricercatori si è infettato. Gli scienziati del paese asiatico hanno affermato che il virus sia passato da un animale agli umani probabilmente in un mercato in cui si vendevano anche animali selvatici. L’istituto di Wuhan aveva già respinto la teoria del complotto nel mese di febbraio.

Grande tensione, quindi, tra gli Stati Uniti e la Cina. Il presidente degli States Trump, in molte occasioni, ha chiamato la pandemia “virus cinese”, enfatizzando la provenienza del nuovo covid-19.