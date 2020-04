Una donna ha indossato una mascherina con dei falli disegnati sopra e ha avuto un breve ma intenso scambio di battute con un uomo in un supermercato

Il mondo sta affrontando la minaccia coronavirus. I numeri dei contagiati continua a crescere così come quello dei decessi. La pandemia sta lasciando inevitabilmente il segno: il covid-19 ha messo in ginocchio i sistemi sanitari di numerosissimi paesi e l’economia mondiale. Il contagio per coronavirus avviene attraverso le gocce di saliva espulse da bocca o naso: la mascherina, se indossata bene, può ridurre il rischio. Nelle settimane scorse c’è stata una vera e propria caccia alle mascherine, diventate introvabili e vendute a prezzi esorbitanti su internet. Gli Stati Uniti sono il paese al mondo più colpito dal virus. Una donna nello Utah ha deciso di andare al supermercato con una mascherina “particolare”: la sua invenzione è stata anche una campagna di sensibilizzazione.

Utah, una donna va al supermercato con una mascherina con dei falli disegnati

La donna ha creato una mascherina con dei piccoli falli disegnati sopra e va al supermercato. Un cliente le fa notare la particolarità della mascherina e lei lo rimprovera esclamando che se li vede non sta mantenendo la distanza di sicurezza. La donna dello Utah ha subito pubblicato un post sui social diventati virali. In molti le hanno chiesto le mascherine e la donna ha deciso di intraprendere il business per raccogliere fondi per la sua organizzazione no profit. La sua associazione fornisce mascherine a persone molto sensibili al covid-19 come tossicodipendenti e malati di HIV.

Una trovata geniale della signora dello Utah: i social dimostrano ancora una volta la loro potenza incredibile nel far circolare le notizie.