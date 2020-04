Romina Carrisi sta trascorrendo a Ibiza la quarantena: partita per un weekend di piacere, non è più riuscita a tornare in Italia per l’emergenza Covid-19.

In questo lunghissimo periodo di isolamento dovuto alla quarantena per l’emergenza sanitaria del Coronavirus, la bella Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, ha potuto riflettere a lungo, leggere, e scrivere la sua sceneggiatura. Nel suo ultimo post su Instagram, Romina Jr. afferma di aver imparato una cosa fondamentale da quest’esperienza e ha voluto condividerlo con tutti i suoi fan.

Il messaggio di Romina Carrisi per i follower

“Se ho imparato qualcosa da questa quarantena – ha scritto Romina Carrisi – , è l’irreversibile ed insostituibile fascino della semplicità. Leggendo ‘Hollywood’ di C.Bukowski oggi, mi sono imbattuta in questa frase che ho fotografato. Ho realizzato che vivendo in questa condizione di limitazione sociale, ho ritrovato l’attrazione per le cose semplici. Lo sguardo si sofferma sulle mie mani, e mi piacciono cosí, nude. Ogni giorno guardo film e scrivo la mia sceneggiatura. Sono concentrata e l’essenzialità della vita quotidiana mi (e spero ‘ci’) renda più propensi a mettere a fuoco sulle vere bellezze della vita. ‘La semplicità, ecco cosa ci serviva’. Vi voglio bene❤️ nonostante la difficoltà tangibile, spero che tutti (come me) stiate guardando il lato positivo del momento”. Dopo questo lungo periodo forzato a Ibiza, Romina tornerà in Italia a Cellino San Marco, dove si riunirà alla sua famiglia allargata.

Negli tempi si è parlato molto anche di Al Bano che sta passando la quarantena a Cellino San Marco con Loredana Lecciso, con cui è tornato ufficialmente insieme. Al Bano è riuscito a ricostruire anche un rapporto sereno con l’ex moglie Romina Power, con cui continua tranquillamente a cantare.