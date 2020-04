Sky, restituire soldi agli abbonati: ecco il modulo di rimborso per i tifosi

Noi consumatori ha già pronte le richieste per restituire soldi ai tifosi rimasti senza calcio ma costretti a pagare un servizio che non c’è

Noi consumatori ha già pronte le richieste per far restituire soldi ai tifosi rimasti senza calcio ma costretti a pagare un servizio che non c’è. Secondo l’associazione è un diritto degli abbonati di calcio vedersi restituire i soldi pagati per il periodo di sospensione delle partite di calcio. “Sono dunque inadempienti rispetto ai loro abbonati da febbraio – spiega l’avvocato Angelo Pisani, presidente di NoiConsumatori – “Per ora vogliamo capire che cosa vogliono fare Sky e anche Dazn per rimborsare quanto percepito indebitamente in questi mesi dai loro abbonati” dichiara l’avvocato Pisani. Intanto Noiconsumatori ha già preparato il modulo di rimborso in attesa di capire Sky che proposta intende fare ai suoi abbonati di calcio.

Spett.le

Sky Italia

Servizio Assistenza Clienti

Casella’Postale 13057, 20141 Milano

027610107 Pec skvitalia@pec.skytv.it FaxPec

e p. c. Aw. Angelo Pisani

Associazione Noiconsumatori.it

O ggetto: richiesta rimborso corrispettivo pagamento forniture video canale sport

interrotte nonostante anticipato versamento canoni dal 10 marzo 2020

Il sottoscritto …………………………………………………………………….

residente …………………….in Via/Piazza…………………………….. +. CAP.

Città Prov. Cod. Fiscale

E-mail Recapito Telefonico. Fisso Cellulare

Con la presente, formale istanza di parziale rimborso della somma versata per pagamento dell’abbonamento pay tv sport/calcio anno 2020 e corrispettiva al servizio/canali sport non ricevuti/usufruiti per interruzione dei programmi sportivi a far data dal mese di marzo u.s. ed in particolare per mancata visione delle partite di calcio campionato italiano e competizioni europee con obbligo di rimborso a carico della Vostra Azienda/Società, dalla quale risulta contrattualmente servito per l’utenza pay – tv specificata in oggetto.