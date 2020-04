Graziano Debellini e Gaetano Casertano del gruppo Th Resorts hanno dichiarato: “Ogni giorno che passa rischia di compromettere la stagione”.

Il gruppo Th Resorts aprirà a fine giugno le sue 30 strutture per la prossima estate, mettendo in sicurezza i villaggi secondo le indicazioni della autorità sanitarie. Lo hanno annunciato il presidente e azionista storico, Graziano Debellini, e l’amministratore delegato Gaetano Casertano. In tempi normali già a maggio l’80% delle prenotazioni sarebbero state confermate. “Ogni giorno che passa rischia di compromettere la stagione e creare un ulteriore danno a gestori e proprietari di immobili, a tutto il comparto del turismo. È un momento di ripartenza che deve diventare il volano per riqualificare l’offerta e migliorare il prodotto hospitality”.

Th Resorts farà una specifica formazione del personale

“Le strutture – concludono il presidente e l’amministratore delegato – andranno ripensate in termini di progettualità e riqualificazione, lavorando per adattare l’offerta alla contingenza del momento e proporre un prodotto vacanze che rassicuri i clienti”.

“Per questo – concludono Debellini e Casertano – sarà necessario un cambio organizzativo, che passi attraverso l’innovazione tecnologica e digitale e una specifica formazione del personale”.