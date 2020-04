Le ricerche hanno dimostrato l’estrema aggressività del virus Covid-19. Per chi viene colpito si rivelano effetti importanti anche nel resto del corpo, dal cervello fino ai piedi

Il Covid-19 è un virus molto aggressivo, questo lo abbiamo imparato a capire in queste settimane di emergenza sanitaria. Attacca soprattutto i polmoni e non sempre è facile da combattere. Ma i danni per il nostro corpo vanno ben oltre gli organi della respirazione. Lo hanno dimostrato le ricerche delle ultime settimane rese note dal sito di Scienze, tra le riviste più prestigiose in questo campo.

Dagli studi eseguiti si capisce bene come il virus non intacca solo i polmoni ma anche il resto del corpo, andando a colpire dal cervello fino ai piedi, senza risparmiare nulla. Un’azione devastante e pericolosa dunque notata dai medici e dai ricercatori.

Virus, gli effetti importanti sul corpo oltre i polmoni

Le ricerche scientifiche hanno reso noto come il virus non si trovi a su agio solo nei polmoni. Il Covid-19 è rischioso anche per altri organi e parti del corpo.

Primo fra tutti il cuore. I danni che sono stati riscontrati sono comuni e importanti, alcuni abbastanza gravi tra i pazienti più fortemente colpiti. Non è chiaro ancora però come il coronavirus colpisca il sistema cardiocircolatorio. I danni cardiaci come le irregolarità nel battito cardiaco sono stati riscontrati in diversi studi come anche la presenza di coaguli di sangue che si formano per via dell’infiammazione.

È così che il Covid-19 si sta rivelando una malattia ancora più aggressiva e subdola che non intacca solo i polmoni ma anche il cuore. Il vero problema che gli studiosi non ne hanno ancora compreso le cause e le dinamiche.

Al vaglio degli studi anche sugli effetti sui reni. Anche in questo caso resta tutto ancora poco chiaro e gli studi sono scarsi. L’insufficienza renale è stata però riscontrata in molti soggetti anche se una delle opzioni è quella che sia piuttosto dovuta al forte stress a cui l’organismo è sottoposto e non legata in modo diretto al virus.

Non ne escono immuni nemmeno il cervello e l’intestino. Il primo sottoposto anche a danni importanti a causa del virus. È soprattutto il sistema centrale nervoso che verrebbe colpito dal Covid-19 anche se non è ancora chiaro come il virus possa crearvi dei danni. Proprio per questo alcuni neurologi stanno organizzando collaborazioni internazionali per raccogliere più informazioni possibili sui pazienti per arrivare il prima possibile ad un quadro più preciso della situazione.

Anche l’intestino colpito dal virus in diverse parti, tra il retto, il duodeno e altri tratti intermedi. Le tracce del virus sono state riscontrate anche nelle feci. Anche in questo caso tutto ancora da studiare.