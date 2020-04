Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha parlato della fase 2 al termine del lockdown ai microfoni di Circo Massimo, in onda su Radio Capital: in particolare delle misure di sicurezza tra cui quella di modificare gli orari di lavoro.

Una riapertura omogenea per tutta la penisola, non suddivisa per regioni. Così l’Italia ripartirà dopo l’emergenza Coronavirus che ha costretto il Paese a fermarsi per contenere il contagio. A spiegarlo è la ministra delle Infrastrutture e i Trasporti Paola De Micheli, intervistata stamane durante la trasmissione Circo Massimo, in onda su Radio Capital. “La riapertura sarà uniforme su scala nazionale. Le regole saranno uguali per tutta Italia, poi i monitoraggi per eventuali situazioni critiche avranno inevitabilmente un assetto regionale perché gli assetti della sanità sono regionali“.

La De Micheli ha poi parlato dei mezzi pubblici in Fase 2 che per organizzarsi al termine del lockdown dovranno adottare delle misure di sicurezza idonee tra cui quella di modificare gli orari di lavoro, in modo da evitare gli orari di punta, così anche da non sovraffollare i mezzi.

