La cantante Elettra Lamborghini risponde con sincerità ad una precisa domanda ricevuta da alcuni followers. “Ed ora finite di dire questo”.

La bella Elettra Lamborghini è il prototipo della bellezza giunonica. Prosperosa e ‘burrosa’, e lei del resto ha sempre fatto in modo da mettere in risalto queste sue doti. Il tutto unito ad una bella dose di autoironia e di allegria.

LEGGI ANCHE –> Elettra fidanzato | lei e Afrojack danno scandalo | VIDEO

Cosa che contribuisce a renderla benvoluta da tutti. La cantante attualmente è sottoposta come tutti noi a quarantena. E quindi sta in casa, ma con lei c’è il fidanzato Afrojack, alias Nick van de Wall. I due hanno in programma di sposarsi il prossimo mese di settembre, e la 25enne bolognese è entusiasta di ciò. Certo è che, nonostante non manchi poi così tanto tempo, Elettra Lamborghini non sembra comunque mettere il preservare la sua forma fisica in cima alla lista delle cose da fare adesso. E proprio lei è la prima ad ammettere di stare compiendo ben più di un peccato di gola.

LEGGI ANCHE –> Elettra ingrassata | “In quarantena mangio come una vacca” FOTO

Elettra Lamborghini, la verità sulle sue misure: “Ve le dico”

Ora, ad alcuni ammiratori che l’hanno contattata su Instagram, Elettra ha dato una risposta ben precisa. A testimonianza che lei è sempre sincera con la sua fanbase. “Quanto pesi e quanto sei alta?”. Lei ha risposto con franchezza: “Smettetela di dire che sembro più alta in foto perché sono 63 kg e sono alta 165 cm”.

LEGGI ANCHE –> Ylenia Carrisi | Romina condivide le immagini per un giorno speciale | FOTO

Altro sfoggio di autoironia ed anche un ottimo esempio di come quelli che sembrano limiti o veri e propri difetti alla fine possono essere anche dei pregi dei quali potere andare fieri.

Siamo anche su Instagram, CLICCA QUI e seguici , così potrai essere aggiornato su gossip, spettacolo e interviste in tempo reale