Romina Power pubblica su Instagram alcune immagini mai viste della figlia Ylenia Carrisi. La giovane non è sola in quegli scatti.

Martedì 21 aprile Ylenia Carrisi è ricomparsa sul profilo Instagram di Romina Power. Il motivo è profondo. Infatti in quel giorno il secondogenito Yari ha compiuto 47 anni. E per l’occasione l’amatissima cantante, madre di entrambi, ne ha approfittato per mostrare ai suoi tanti ammiratori le immagini di entrambi da piccolissimi.

Fa capolino proprio un Yari neonato, prima in braccia alla mamma e poi accanto alla sorellina di due anni più grandi. Oggi infatti Ylenia Carrisi avrebbe 49 anni, con i 50 che scoccherebbero il 29 novembre 2020. Per Romina è l’ennesimo modo di celebrare la sua amatissima famiglia. E per rievocare alla mente la sua Ylenia, sparita dal nulla il 31 dicembre 1993. Da allora di lei non si è mai più saputo niente. E tanto Romina quanto Yari credono fermamente che la giovane, divenuta ormai una donna matura, sia ancora viva. Questo bel ricordo ha portato molti ammiratori della ex moglie di Al Bano a rilasciare dei commenti molto dolci. E non mancano anche gli auguri fatti a Yari. Il quale però ha fatto parlare di sé per un motivo spiacevole.

Ylenia Carrisi, la foto con Yari neonato: e lui attacca la D’Urso

Sempre su Instagram infatti il secondogenito della famiglia Carrisi ha usato parole molto brutte nei confronti di Barbara D’Urso. “La D’Urso deve morire”. Parole poi corrette da un successivo intervento del diretto interessato. “È ovvio che mi riferisco al programma e non alla persona fisica che ha dato il nome al programma. Il tipo di show che non aiuta a vivere meglio ma è cattivo ed ignorante e si approfitta della gente e delle sventure delle persone, ed è ora di relegarlo al passato. Da anni si è propagato in tutte le case d’Italia come un virus, ed è ora di chiudere il flusso negativo che emana”.

“Non è mai stata mia intenzione augurare la morte a nessun essere vivente ma esclusivamente augurarmi/ci la fine di un programma che ritengo dannoso”.