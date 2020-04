Wanda Nara ha compiuto un gesto veramente sorprendente: una dedica e un regalo per una sua fan, infermiera che lotta per il virus

L’opinionista del GF 2020 Wanda Nara ha lasciato tutti a bocca aperta. Un gesto inaspettato per una sua fan, un’infermiera, un’eroina in corsia, che da due mesi sta lottando contro il Covid-19, per aiutare tutti noi. Un dono di umana comprensione che attraverso Instagram ha reso di dominio pubblico ed ha confermato il talento di Wanda Nara. Essere vicini alle persone.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Axel Auriant tells his story: his love for the theatre and Skam France

Wanda Nara, il suo messaggio per l’infermiera

La moglie e agente di Mauro Icardi è riuscita a commuovere e a emozionare accogliendo la richiesta del compagno di un’infermiera impegnata nella lotta contro il Covid-19, che tanto sta segnando il nostro Paese e le famiglie colpite dalla malattia.

ll post per l’infermiera anti Covid-19 che ha commosso:

“Ciao Wanda 🖐️ so che che non risponderai ma ci provo… domani è il compleanno della mia compagna denise , è sempre stata è lo è tutt’ora grande fan di Mauro, lei è infermiera tutti i giorni sta combattendo in ospedale contro questo maledetto virus, in questo periodo dove nemmeno si può festeggiare sarebbe fantastico ricevere i vostri auguri per rendere un compleanno particolare un po’ speciale…. Grazie lo stesso ❤️🙏 Ciao , certo che ho visto tuo messaggio; Un abbraccio 🤗 forte forte di parte di tutta la mia famiglia lo so che sarà un compleanno speciale .. ti ringrazio a te il lavorò che tutti voi state facendo per noi Grazie 🙏🏻 @_deniseforte Ti manderò un regalo di parte nostra @mauroicardi che sicuramente ti farà felice .. Tanti auguri 🥳 un abracio anche per tuo compagno che ha pensato a te con tanto amore #iorestoacasa”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Affrontare le difficoltà, il test sulla personalità spiega come

Non è la prima volta che l’opinionista manda messaggi riguardo al Covid-19. Da apprezzare è anche il fatto che non abbia partecipato alla finale del GF per salvaguardare il suocero e la sua governante.