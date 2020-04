Michelle Hunziker e la gag con Ambra: “Possiamo venire anche noi?”

Michelle Hunziker da’ luogo a uno scambio di battute social con Ambra Angiolini, l’attrice si rivolge divertita alla showgirl svizzera

Una delle personalità più solari e spiritose sul web, facente parte del mondo dello spettacolo, è sicuramente Michelle Hunziker. La showgirl svizzera, fin dalle sue prime apparizioni nella tv italiana, è passata alla storia per la sua simpatia. Confermata anche dai contenuti postati sui propri profili social, spesso carichi di humour e scanzonati, per regalare un sorriso ai propri followers. In generale, per non prendersi troppo sul serio. Un valore piuttosto importante soprattutto in un periodo come questo, dove l’emergenza coronavirus preoccupa tutti.

Michelle Hunziker, che risate su Instagram con Ambra Angiolini

Ha fatto molto sorridere il post di Michelle in cui con un fotomontaggio ha ‘invitato’ al pranzo domenicale la famiglia Reale d’Inghilterra. La svizzera ha poi sui social fatto ‘entrare’ in casa i followers con un giro della sua abitazione, condividendo gli spazi dove passa la sua quotidianità. La cosa ha stuzzicato la reazione divertita di Ambra Angiolini, che ha commentato in questo modo: “Ma voi siete un piccolo stato ospite in Italia… tipo San Marino. Siete tantissimi! Possiamo venire anche noi 3?”.

Qualcuno non ha preso la cosa con la stessa ironia e ha commentato in maniera piccata, rimarcando il fatto che la Hunziker e la sua famiglia vivano in un certo agio.