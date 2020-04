Ludovica Pagani in costume, l’influencer è meravigliosa – FOTO

Ludovica Pagani è una delle influencer più apprezzate su Instagram, lo scatto in costume mette in mostra curve perfette e da sogno

In questi giorni difficili per tutta l’Italia per l’emergenza coronavirus, prova a non perdere il sorriso Ludovica Pagani. La sua Bergamo in particolare è stata colpita molto duramente, ma l’influencer rimane molto attiva sui social per condividere con i suoi followers momenti della quarantena e per regalare qualche sorriso con i suoi scatti.

Ludovica Pagani, bellezza al sole: che scatto in costume

Le foto della biondissima bergamasca, per alcuni già diventata una sorta di anti Diletta Leotta (per la quale lei ha invece spiegato di nutrire una grandissima stima), sono sempre molto accattivanti. Prova ne sia una delle ultime foto postate, in cui Ludovica appare in costume. Nessuna contravvenzione alle norme di sicurezza, semplicemente un ricordo dell’estate passata. Per lasciarsi andare a un po’ di nostalgia, immaginare cosa potrà essere tra qualche mese e soprattutto suscitare l’ammirazione dei fan.

Una bellezza che come al solito rapisce, contornata da curve semplicemente perfette. Non ci sono quasi parole per descriverla e qualcuno, tra i commenti, si spinge parecchio in là definendola “la più bella del mondo”. Di sicuro, una delle ragazze più belle della nostra Italia, capace di scaldare il cuore.