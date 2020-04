Michelle Hunziker, alle prese con la quarantena, si regala una ‘trasgressione’ al distanziamento sociale: ecco lo scatto su Instagram

Le giornate di quarantena passano lunghe e sempre uguali. Siamo ormai da praticamente un mese e mezzo costretti all’isolamento domestico, nella speranza che ci possa essere a breve un allentamento delle misure restrittive. Innanzitutto perché significherebbe che l’emergenza coronavirus stia andando verso un miglioramento. E poi anche per provare a recuperare almeno un pizzico di normalità, tornando ad avere un po’ di libertà negli spostamenti e magari quella di vedere parenti e amici che non vediamo da tanto.

Michelle Hunziker, lo scatto con la famiglia…’allargata’

Non ha perso il suo buonumore Michelle Hunziker. La showgirl svizzera è famosa per la sua solarità, che ha mostrato anche in questo periodo. Particolarmente esilarante l’ultimo post su Instagram, dove ha ‘violato’ le norme di quarantena. La foto del pranzo della domenica è particolarmente affollato…ma cosa è successo? Nessuna ‘trasgressione’, un semplice fotomontaggio per coinvolgere la famiglia Reale d’Inghilterra e fingere che fosse una domenica come tutte le altre, con qualche ospite a casa.

Molto scanzonata e divertente la didascalia: “Scusate ragazzi…abbiamo trasgredito alle regole….oggi hanno voluto a tutti i costi venire a pranzo da noi a mangiare i casoncelli la “Royal Family”. Ho detto alla regina di togliersi le scarpe e mettersi la mascherina, ma non c’è stato niente da fare!”.