Una meraviglia della natura: è Emily Ratajkowski, che su Instagram regala ancora uno scatto mozzafiato e senza vestiti di sé stessa.

La splendida Emily Ratajkowski ha regalato l’ennesimo scatto conturbante. Tra le top model più famose del pianeta, la 28enne statunitense si è fatta vedere come mamma l’ha fatta, più meravigliosa che mai.

Emily indossa soltanto sé stessa, per così dire. Nella vita di tutti i giorni lei è sposata con suo marito Sebastian Bear-McClard. La coppia si trova chiusa in casa, come sta avvenendo a miliardi di tante altre persone a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Nell’intero globo c’è chi la venera come una dea. E lei dimostra perché. Facendosi vedere così.

Emily Ratajkowski, lei non nasconde nulla di sé

Visualizza questo post su Instagram 🍋 @inamoratawoman Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 16 Apr 2020 alle ore 10:45 PDT

Ed allora non c’è modo migliore per ingannare il tempo che incrementare la propria notorietà sui social network. In particolare su Instagram, dove la Ratajkowski conta la bellezza di 26 milioni di followers. Di scatti sensuali e pieni di bellezza e di fascino ne è pieno il profilo Instagram della magnifica Emily. Che da par suo non nasconde nulla. D’altronde la professione che svolge da più di 10 anni non le impone problemi di sorta nel mostrarsi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 19 Apr 2020 alle ore 11:56 PDT

Lei per prima sa di essere bellissima e questo non le crea imbarazzi nel farsi vedere il più svestita possibile. I sui ammiratori ringraziano.

