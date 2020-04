La bella e simpatica Michelle Hunziker fa un regalo ai suoi ammiratori e permette loro di assistere ad una sessione prolungata di esercizi fisici su Instagram

Anche nel periodo di quarantena Michelle Hunziker non rinuncia a tenersi in forma. Nonostante sia impossibile frequentare palestre, piscine od altri luoghi dove praticare della sana attività sportiva, la splendida conduttrice televisiva italo-svizzera si dà al fai-da-te.

E tutto questo serve a preservare il suo magnifico aspetto, rimasto sorprendentemente simile a quello che fece perdere la testa ad Eros Ramazzotti ed a tanti altri negli anni ’90. Lei è bella oggi come allora. Ed il merito è appunto del movimento e della costante attenzione alla cura del suo corpo. Sul suo profilo Instagram, la meravigliosa Michelle Hunziker fa sfoggio di quella che è una forma fisica impeccabile ed assolutamente invidiabile.

Michelle Hunziker, la sessione di esercizi a totale disposizione dei fans per allenarsi

Lei, proprio a mezzo social, mostra a tutti i suoi followers un filmato della durata di un’ora. Nel corso del quale si cimenta in una serie di pratici esercizi fisici da fare a casa. Il tutto mentre è coordinata ed osservata a distanza dal chinesiologo, Marco Basso ed alla personal trainer Costanza Pugi. Un ottimo modo per dare una mano a tutti gli ammiratori che la seguono a non cadere nella pigrizia ed a darsi da fare nell’interesse di loro stessi. Perché è importante stare attivi con la mente ed anche con il corpo, in un periodo di grande difficoltà per il mondo intero.

E non pochi fans la ringraziano per questo filmato, che evidentemente si è rivelato utile a molti. “Solo tu hai fatto una cosa simile”.