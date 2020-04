Justine Mattera incendia il web con uno scatto infuocato | FOTO

La bella e tonica Justine Mattera continua ancora a fare bella mostra di sé e di quello che è il suo fisico perfetto. Ora si fa vedere così.

Lei ha 48 anni ma non se li sente affatto addosso: Justin Mattera è una eterna ragazzina. Questo tanto nella mente quanto nel corpo. Ed infatti la tonicissima soubrette italo-statunitense ce ne dà la controprova con cadenza quasi quotidiana.

LEGGI ANCHE –> Emily Ratajkowski | lo splendore nell’ultimo scatto | “Indosso me stessa” FOTO

Sul suo profilo personale Instagram, la bella Justin è solita pubblicare degli scatti di sé nei quali fa bella mostra del suo fisico allenatissimo. Merito della tanta attività sportiva compiuta da anni nel suo tempo libero, tra ciclismo e maratone a livello professionale. Ed anche ora che il mondo intero è costretto a restare in quarantena per arginare l’epidemia in corso di cui tutti sappiamo, la Mattera non rinuncia a tenersi allenata. Ed a mostrare gli effetti di tanto duro lavoro sul suo fisico perfetto. Di recente lei si è fatta vedere con indosso un costume da bagno molto succinto. E non mancano diverse altre immagini all’interno delle quali lei si fa vedere in completo intimo.

LEGGI ANCHE –> Sabrina Salerno | la quarantena ad alto grado di sensualità | FOTO

Justine Mattera, l’ennesima foto conturbante

Questo suo modo di fare però, non di sovente le procura delle critiche. In molti la rimproverano dicendole che a 48 anni dovrebbe assumere un atteggiamento più composto. E che questo suo modo di apparire e di mettersi in mostra non le procurerà altro che ulteriori critiche.

LEGGI ANCHE –> Michelle Hunziker | lezione di fitness per i fans | “Provateci” | VIDEO

“Meglio distinguersi per il saper usar la testa anziché il resto del corpo”. Ma a lei non importa, e questo è il risultato.

Siamo anche su Instagram, CLICCA QUI e seguici , così potrai essere aggiornato su gossip, spettacolo e interviste in tempo reale