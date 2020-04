Barbara d’Urso sempre con il sorriso e un regalo in camerino

Barbara D’Urso, la conduttrice Mediaset, sfoggia il suo sorriso sui social. Una donna con la primavera dentro, nonostante il brutto periodo

La conduttrice di Mediaset non smette mai di sorprendere e di sorridere. Molto attiva in tv e soprattutto sui social, posta sulle storie di Instagram la sorpresa ricevuta. La D’Urso fa un video e lo pubblica per mostrare ai suoi follower la bellezza del regalo.

“Quattro pacchi di orchidee, da perdere la testa”. Nel video fa vedere tutte le varietà che le sono state mandate e nella didascalia che accompagna le immagini scrive “sono emozionata per la bellezza”. Le critiche non tardano ad arrivare, ma alla conduttrice non interessa, la donna da una bellezza smagliante continua il suo lavoro e sorride alla vita.

Barbara d’Urso sorride alla vita

Barbara d’Urso si lascia alle spalle le critiche dei suoi follower e sempre a testa alta sorride sui social. Tra l’altro tra i commenti ce n’è uno negativo di Yuri Carrisi, figlio di Romina e Albano, l’uomo avrebbe augurato la morte alla D’Urso, ma a quanto pare il messaggio era riferito alla trasmissione e non alla conduttrice stessa.

“Col cuore” il suo motto l’accompagna in ogni momento. La donna è piena di vita ed ha come unico obiettivo quello di entrare nelle case degli italiani con la sua trasmissione. Adora il suo lavoro, “ci mette il cuore”.

