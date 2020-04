Belen Rodriguez ha postato su Instagram una foto in vasca da bagno e sorprende i fan.

Belen Rodriguez è una conduttrice e showgirl argentina e naturalizzata italiana che sta avendo una carriera brillante in Italia. La 35enne è amatissima dagli italiani per la sua bellezza e la sua sensualità. Il suo profilo Instagram è seguito da 9,4 milioni di persone e e lei ama condividere con i suoi fan scatti bollenti e sexy. Qualche ora fa la Rodriguez ha postato una foto molto bella e particolare ricevendo migliaia di like e commenti.

Instagram, lo scatto in vasca di Belen Rodriguez

Belen ha pubblicato uno scatto intrigante su Instagram: la showgirl indossa un abito bianco piuttosto particolare ed ha le gambe accavallate. La peculiarità della foto è quella di essere stata scattata in vasca da bagno. La foto è piaciuta ai fan e ha conquistato più di 150mila like. In questi giorni ha deliziato i suoi follower riprendendosi mentre stava fuori al terrazzo per prendere il solo e mentre svolgeva gli esercizi di pilates.

Visualizza questo post su Instagram ✔︎ Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 23 Apr 2020 alle ore 3:48 PDT



Belen sta vivendo un ottimo momento dal punto di vista sentimentale avendo ricucito il rapporto con Stefano De Martino. La showgirl ha svelato tuttavia di non aver dimenticato facilmente il modo in cui è stata scaricata quattro anni fa, tramite messaggio.