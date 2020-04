Su Instagram, Belen Rodriguez continua a incantare i follower, questa volta con una foto in cui si mostra nella vasca da bagno con collant e tacchi a spillo.

Una quarantena hard per Belen Rodriguez. La showgirl torna a incantare con una foto mozzafiato nella vasca da bagno circondata da preziosi marmi, vuota e senz’acqua e indossando un vestitino bianco con una ampia scollatura, calze nere trasparenti e tacchi a spillo. Belen quasi a confermare che per lei si è trattato della prima volta che faceva una foto così, a corredo dell’immagine, la showgirl argentina ha apposto solo una spunta, una “v”, come per dire: “L’ho fatto”.

Belen Rodriguez: l’altra foto in bikini stesa al sole

Belen Rodriguez è molto attiva sui Social Network, soprattutto in questo periodo di quarantena forzata dovuta all’emergenza sanitaria del Covid-19. Soltanto ieri sera ha pubblicato un’altra foto in cui si mostra distesa su un divano, probabilmente fuori al terrazzo di casa sua, vestita solo con un bikini arancione.

La didascalia alla foto è stata solo una breve frase in spagnolo: “Me fui” (“Me ne sono andata”), forse per sottolineare lo stato di relax in cui era quando ha scattato questa foto che ha postato su Instagram, come potete vedere nel post in basso o sul profilo ufficiale di Belen Rodriguez.

Ver esta publicación en Instagram ✔︎ Una publicación compartida de 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) el 23 Abr, 2020 a las 3:48 PDT