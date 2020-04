Il noto informatico statunitense Bill Gates pronto a dare il suo enorme contributo nella lotta al Coronavirus: nuovi finanziamenti in vista del vaccino

La fine del lockdown in Italia si avvicina e già si pensa a come programmare la giornata nel periodo post quarantena. La libertà che siamo stati costretti a rinunciare negli ultimi mesi torneremo a prendercela ma con le dovute cautele. I rischi da tenere in considerazione sono ancora alti per poter pensare di tornare alla normalità. Lo scetticismo che ruota attorno al Coronavirus e la sua anatomia biologica sono ancora oggetto di studio. Non è facile stabilire se si tratta di un virus che potrebbe spegnersi con l’avvento dell’estate oppure resistere tra la popolazione grazie alle sue misteriose armi.

Il lavoro unanime di esperti epidemiologi e virologi è largo e su vasta scala scientifica. Il numero di esperti si è ultimamente ampliato coinvolgendo la curiosità di maestri provenienti da ogni angolo del pianeta. Dunque il lavoro per riuscire a debellare al più presto la situazione è in fase accelerata, tanto che già si prova ad affrontare il tema vaccino prima del previsto. I costi saranno poco contenuti ma già si è a lavoro su come renderlo accessibile a tutti.

Bill Gates finanzia la ricerca sul coronavirus a suon di milioni

Le risorse medico-scientifiche impiegate sul tema Coronavirus hanno allargato i loro confini attirando l’attenzione di un noto imprenditore americano, Bill Gates. Il fondatore della Microsoft Corporation ha deciso di entrare in prima linea sulla lotta al Coronavirus. Pronti importanti investimenti economici per il filantropo statunitense che già da un pò di tempo a questa parte è stato co-protagonista di iniziative ed eventi umanitari. L’intervento di Bill Gates è accompagnato dallo sviluppo sulla ricerca introdotta per la lotta al HIV, fondando in società con la moglie la “Bill and Melina Gates”.

Ma oggi considerati i tempi allungati e le difficoltà di arrivare ad un punto di svolta nella lotta al Coronavirus, Bill Gates ha dato inizio alla sua campagna anti-Covid con alcune donazioni utili per reperire quanto prima un vaccino.

Questo è quanto riferito dal “New York Times” che acconsente le voci che girano attorno al ricco imprenditore americano, oggetto di angherie e intrighi proprio sul tema in questione.